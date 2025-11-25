Esce dalla banca e viene pestato e rapinato, terrore per in commerciante nel Palermitano

Un commerciante, proprietario di una tabaccheria situata a Carini, nella zona di bivio Foresta, è stato aggredito e rapinato con violenza ieri sera. L’episodio si è verificato a Capaci, in via Domenico Sommariva, nelle immediate vicinanze delle filiali di Unicredit e Banca Intesa presenti nell’area.

L’uomo era stato verosimilmente pedinato da tre malviventi, i quali lo hanno intercettato proprio mentre si accingeva a versare l’incasso della giornata presso lo sportello bancario. I rapinatori lo hanno bloccato e colpito, riuscendo a sottrargli il borsello contenente il denaro e le chiavi.

Subito dopo l’azione, i tre aggressori si sono dati alla fuga. I soccorsi sono stati allertati tempestivamente. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il personale sanitario del 118, che ha trasferito la vittima in ospedale.

Fortunatamente, le sue condizioni di salute non destano preoccupazione. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini e stanno esaminando i filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona con l’obiettivo di identificare e risalire agli autori della rapina.