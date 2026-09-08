Cronaca

Precipita dal quinto piano volando dalle scale, muore donna di 37 anni

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Si è spenta dopo alcuni giorni di agonia la donna di 37 anni che era precipitata dalla tromba delle scale di un palazzo situato lungo la Circonvallazione Ortisiana, a Modica. La vittima, che risiedeva nello stesso stabile, era caduta dal quinto piano riportando traumi di eccezionale gravità.

L’episodio ha immediatamente messo in allarme il vicinato: le grida e il rumore dell’impatto hanno spinto i residenti a contattare senza esitazione il numero unico per le emergenze. In pochi minuti sul posto sono arrivati i mezzi del 118, i cui operatori hanno dovuto affrontare una situazione clinica estremamente compromessa.

Data la gravità delle lesioni multiple riportate nella caduta, il personale sanitario ha proceduto sul posto a intubare e stabilizzare la donna, disponendo poi il trasporto in codice rosso verso il pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica. Le condizioni, giudicate critiche, hanno reso necessario il ricorso all’elisoccorso, che ha permesso di trasferire rapidamente la 37enne presso il Trauma Center di una struttura ospedaliera catanese, dove è stata affidata alle cure della terapia intensiva.

Nonostante gli sforzi dell’équipe medica per salvarla, i traumi riportati si sono rivelati troppo gravi: nelle ore successive il cuore della donna ha cessato di battere. Sulla vicenda indaga la polizia, che dovrà chiarire la dinamica e le cause della caduta. La notizia della morte ha suscitato grande cordoglio in città, dove in molti seguivano con angoscia l’evolversi delle sue condizioni.

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