Fiamme nella notte a Brancaccio: brucia il parcheggio del commerciante che disse “no” al pizzo

Un vasto incendio ha illuminato a giorno la notte tra via Antonio Saetta e via Dei Picciotti. Poco dopo le 23:00, le fiamme hanno letteralmente divorato un’area di sosta situata a breve distanza dall’hotel San Paolo Palace, distruggendo quattro furgoni (alcuni identificati come tir nelle prime segnalazioni) e diverse autovetture.

L’area colpita non è un semplice deposito: appartiene a un commerciante locale che gestisce anche un’officina meccanica e un autolavaggio. La vicenda assume contorni delicati poiché l’imprenditore, appena un anno fa, era balzato alle cronache per un atto di coraggio: aveva denunciato i suoi estorsori a seguito di pesanti richieste di “messa a posto” e un’aggressione subita.

Le operazioni di spegnimento, condotte dai Vigili del Fuoco, sono state lunghe e complesse, protraendosi per circa tre ore a causa della vastità del rogo e della presenza di celle frigorifere e attrezzature elettriche. Sul posto è intervenuta la Polizia per i rilievi di rito. Al momento, gli inquirenti non escludono alcuna pista: dal possibile cortocircuito al raid punitivo di matrice dolosa.