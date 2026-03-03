Cronaca

Fiamme nella notte a Brancaccio: brucia il parcheggio del commerciante che disse “no” al pizzo

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Un vasto incendio ha illuminato a giorno la notte tra via Antonio Saetta e via Dei Picciotti. Poco dopo le 23:00, le fiamme hanno letteralmente divorato un’area di sosta situata a breve distanza dall’hotel San Paolo Palace, distruggendo quattro furgoni (alcuni identificati come tir nelle prime segnalazioni) e diverse autovetture.

L’area colpita non è un semplice deposito: appartiene a un commerciante locale che gestisce anche un’officina meccanica e un autolavaggio. La vicenda assume contorni delicati poiché l’imprenditore, appena un anno fa, era balzato alle cronache per un atto di coraggio: aveva denunciato i suoi estorsori a seguito di pesanti richieste di “messa a posto” e un’aggressione subita.

Le operazioni di spegnimento, condotte dai Vigili del Fuoco, sono state lunghe e complesse, protraendosi per circa tre ore a causa della vastità del rogo e della presenza di celle frigorifere e attrezzature elettriche. Sul posto è intervenuta la Polizia per i rilievi di rito. Al momento, gli inquirenti non escludono alcuna pista: dal possibile cortocircuito al raid punitivo di matrice dolosa.

News suggerite per te:

  1. Notte di fuoco nel Palermitano: in fiamme l’impianto di riciclo Ecorek
  2. Cammarata celebra la XX edizione del suo Presepe Vivente: un viaggio nella memoria, nella fede e nella tradizione siciliana
  3. Baby gang in azione davanti al Tribunale: commerciante colpito con un pugno davanti alla moglie
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Venti di guerra in Sicilia: aerei spia da Sigonella e Muos attivo, è allerta massima
Cronaca
Marzo di proteste, aerei e bus a rischio in tutta Italia e in Sicilia
Cronaca
Operai RAP durante la rimozione vampe
Vampe di San Giuseppe allo Zen, gli operai vengono minacciati mentre raccolgono la legna
Cronaca In primo piano
Da Palermo a Dubai nel mezzo di una guerra: «Ho aperto casa a 14 italiani, da brava palermitana»
Cronaca
Terrore a Palermo, studente fermato e rapinato con un coltello mentre torna a casa
Cronaca