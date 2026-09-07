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La magia degli Abba sbarca a Messina: ad ottobre gli “Abba hit” al PalaCultura

di Redazione Web
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La magia degli Abba sbarca a Messina: ad ottobre gli "Abba hit" al PalaCultura

Ci sono canzoni che non passano mai di moda e che continuano a far cantare e ballare intere generazioni. Venerdì 2 ottobre, alle ore 20:45, il PalaCultura di Messina ospiterà “ABBA HIT”, una delle tribute band europee più apprezzate e richieste dedicati al leggendario gruppo svedese.

Prodotto da Ramires Entertainment e Taomai Management, lo spettacolo si preannuncia come un grande evento musicale e visivo, ideato per far rivivere dal vivo l’energia, il sound e le atmosfere inconfondibili di pop band che hanno fatto la storia della musica globale.

Il progetto Abba Hit nasce dall’incontro di cinque professionisti della musica, con un organico formato da tre musicisti e due cantanti con un solido bagaglio di esperienze internazionali.

La formazione vanta percorsi che spaziano dalle grandi incisioni discografiche ai musical, fino alle orchestre sinfoniche e alla musica pop. Il valore artistico del gruppo è impreziosito dalla collaborazione di produttori di assoluto prestigio come Nicolò Fragile e da musicisti che hanno condiviso il palco e lo studio con icone della musica italiana e internazionale, tra cui Mina, David Foster, Andrea Bocelli, Adriano Celentano, Vasco Rossi, Renato Zero, Eros Ramazzotti e Mario Lavezzi.
Forte di una consolidata intesa artistica, la band si è affermata nei principali teatri, palinsesti televisivi, piazze e convention aziendali.

I biglietti per la data di Messina sono disponibili sul circuito TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati. È possibile acquistare i tagliandi direttamente online tramite il link dedicato: https://tinyurl.com/86dzs6jf.

Nota — Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Non è un articolo della redazione di Direttasicilia. Per inviare un comunicato: https://www.direttasicilia.it/invia-un-comunicato-stampa/

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