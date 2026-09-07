Erano andati a vedere la gara, non sono più tornati: Belmonte piange Giuseppe e Karol

Erano andati sul Monte Erice per una domenica di sport e passione, come tante altre. Karol Greco, 20 anni, e Giuseppe Bisconti, 18 anni, entrambi di Belmonte Mezzagno, non sono più tornati a casa.

I due amici assistevano come spettatori alla 68ª edizione della Cronoscalata Monte Erice, una delle competizioni automobilistiche storiche più seguite di tutta la Sicilia. Alle 11:37, durante le partenze del gruppo TCR, la Peugeot 308 TCR numero 54 del pilota Marco Nicoletti è uscita di strada senza controllo, in corrispondenza della postazione numero 9.

L’auto ha travolto il tratto dove si trovavano i due ragazzi, oltre a un commissario di percorso. Per Karol e Giuseppe non c’è stato nulla da fare. Il commissario di gara, Mario Marchese, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Antonio Abate ed è ora ricoverato in terapia intensiva.

Chi erano Giuseppe e Karol

Giuseppe si era diplomato da poco e guardava con entusiasmo al futuro. Karol frequentava l’ultimo anno dell’istituto professionale per elettricisti, con il desiderio di costruirsi un domani solido attraverso il lavoro. Due ragazzi pieni di sogni, strappati in un istante ai loro cari e a un’intera generazione di amici.

Una comunità già segnata da altri lutti

A Belmonte Mezzagno, paese alle porte di Palermo, il dolore si è mescolato allo sgomento. Il sindaco Maurizio Milone ha parlato di una ferita “profonda e insanabile” per la comunità, ricordando come il paese sia stato colpito negli ultimi tempi da una serie di morti premature e improvvise.

L’amministrazione comunale, d’intesa con il comitato organizzatore e la parrocchia, ha disposto la sospensione immediata di tutte le manifestazioni previste per la festa del Santissimo Crocifisso, patrono del paese. Annullata anche la rappresentazione storica dedicata al Principe di Belmonte, in programma proprio nel pomeriggio della tragedia.

Nelle prossime ore, non appena saranno fissate le date dei funerali, l’amministrazione renderà note le modalità per la proclamazione del lutto cittadino, mentre la 68ª Monte Erice resta sospesa in attesa di chiarire le cause dell’incidente.