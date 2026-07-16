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Sicilia, caldo record: si rischiano 44 gradi ma si vede il fresco all’orizzonte

di Redazione Web
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Arriva Lucifero in Sicilia, previsti picchi di oltre 44 gradi per una settimana

L’anticiclone subtropicale che da giorni domina il Mediterraneo si rinforza ulteriormente e oggi regala alla Sicilia una delle giornate più roventi dell’estate: le isoterme a 850 hPa, comprese fra 27 e 29°C, si traducono al suolo in valori ben oltre i 40 gradi, con punte che nelle ore centrali potrebbero spingersi fino a 43-44°C, soprattutto tra il Trapanese e i settori centro-orientali dell’isola.

Il quadro termico più dettagliato vede il Trapanese fermarsi attorno ai 42-43°C, mentre l’entroterra palermitano dovrebbe restare un gradino più in basso, sui 39-40°C. Non si escludono comunque estremi fino a 43-44°C proprio nelle zone centrali e orientali, le più esposte all’ondata di calore in atto.

## Cielo sereno e foschia sahariana

Il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata, con qualche velatura in transito e condizioni sostanzialmente stabili anche nel pomeriggio e in serata. A rendere l’atmosfera ancora più opaca contribuirà la sabbia sahariana in sospensione, in ulteriore aumento nelle prossime ore.

I venti si manterranno deboli e a direzione variabile, con rinforzi da ovest sul Canale di Sicilia e da nord sullo Ionio. Sul fronte marittimo la situazione resterà tranquilla su gran parte dei bacini, a eccezione dell’alto Ionio, dove il mare risulterà mosso.

Le proiezioni indicano il persistere della fase calda almeno fino alla prossima settimana, con alcuni aggiornamenti che spingono l’orizzonte fino a mercoledì 22 luglio. Tra il 23 e il 24 luglio si fa strada l’ipotesi di un deciso calo termico, scenario però ancora da confermare: DirettaSicilia seguirà l’evoluzione nei prossimi giorni.

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