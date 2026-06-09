Meteo

Fino a 35 gradi nell’entroterra, poi arriva il fresco: come cambia il meteo in Sicilia

di Gaetano Ferraro
lettura in 2 minuti
Fino a 35 gradi nell'entroterra, poi arriva il fresco: come cambia il meteo in Sicilia

La prima settimana di estate meteorologica porta in Sicilia caldo senza eccessi: temperature già pienamente estive sull’isola, con picchi tra i 33 e i 35°C attesi nell’entroterra fino a giovedì, ma nessuna vera ondata di calore all’orizzonte. Da venerdì cambia qualcosa.

Merito dell’Anticiclone delle Azzorre, che tiene a distanza il flusso caldo subtropicale africano, spingendolo verso il Nord Africa e lasciando la Sicilia in una condizione più equilibrata rispetto ad altri anni. Il grande caldo, almeno per ora, rimane fuori dai confini dell’isola.

Fine settimana più fresco e ventoso: cosa aspettarsi

Venerdì un impulso atlantico inizierà a scorrere sul bordo orientale del promontorio anticiclonico subtropicale. Non si tratta di un peggioramento, ma dell’arrivo di aria più fresca in quota e di una ventilazione diffusa che — tra venerdì 12 e il weekend — renderà i mari mossi e farà scendere le temperature.

La Sicilia resterà comunque ai margini di questa perturbazione: il contesto rimane estivo nella norma, probabilmente più ventilato, senza stravolgimenti.

La rimonta calda africana nel frattempo si dirigerà verso la Spagna, lasciando l’isola fuori dal suo raggio d’azione. Il bilancio della prima metà di giugno si chiuderà dunque senza le intense ondate di calore che in altri anni hanno caratterizzato già questo periodo.

Consigliati per te

  1. Arriva il caldo africano, temperature fino a 35 gradi: cosa aspettarsi in Sicilia
  2. Rifiuti, come cambia a Pasquetta la raccolta differenziata nei comuni siciliani serviti da Dusty
  3. Meteo Sicilia, ancora caldo ma cambia tutto per la festa del Primo Maggio
  4. Oltre 30 gradi in Sicilia nel weekend, arriva la fiammata africana
ARGOMENTI:
diGaetano Ferraro
Segui:
Gaetano Ferraro è il Direttore Editoriale di Direttasicilia.it. Laureato magistrale in Geologia, dal 2012 si occupa di informazione locale con un approccio rigoroso ai temi di politica siciliana, cronaca, economia, ambiente e cultura. Il suo background scientifico gli conferisce una competenza distintiva nella trattazione delle questioni ambientali e territoriali dell'isola.

Ultime notizie

Auto-cisterna travolge furgone Anas sulla Palermo-Catania: un ferito
Cronaca
Bimbo cianotico nel traffico: due carabinieri lo salvano a Palermo
Cronaca
Il Telegraph la insulta e poi la incorona: la Sicilia è la più bella del Mediterraneo
Società
Palermo celebra San Giovanni Battista: il programma del 22- 23 e 24 giugno nel Santuario Maria Ss del Carmelo ai Decollati
Comunicati stampa
Oggetti dimenticati in aeroporto, a Palermo vanno all’asta
Cronaca