Fino a 35 gradi nell’entroterra, poi arriva il fresco: come cambia il meteo in Sicilia

La prima settimana di estate meteorologica porta in Sicilia caldo senza eccessi: temperature già pienamente estive sull’isola, con picchi tra i 33 e i 35°C attesi nell’entroterra fino a giovedì, ma nessuna vera ondata di calore all’orizzonte. Da venerdì cambia qualcosa.

Merito dell’Anticiclone delle Azzorre, che tiene a distanza il flusso caldo subtropicale africano, spingendolo verso il Nord Africa e lasciando la Sicilia in una condizione più equilibrata rispetto ad altri anni. Il grande caldo, almeno per ora, rimane fuori dai confini dell’isola.

Fine settimana più fresco e ventoso: cosa aspettarsi

Venerdì un impulso atlantico inizierà a scorrere sul bordo orientale del promontorio anticiclonico subtropicale. Non si tratta di un peggioramento, ma dell’arrivo di aria più fresca in quota e di una ventilazione diffusa che — tra venerdì 12 e il weekend — renderà i mari mossi e farà scendere le temperature.

La Sicilia resterà comunque ai margini di questa perturbazione: il contesto rimane estivo nella norma, probabilmente più ventilato, senza stravolgimenti.

La rimonta calda africana nel frattempo si dirigerà verso la Spagna, lasciando l’isola fuori dal suo raggio d’azione. Il bilancio della prima metà di giugno si chiuderà dunque senza le intense ondate di calore che in altri anni hanno caratterizzato già questo periodo.