Incendio in un magazzino allo Zen: trovato morto un uomo di 47 anni

Un magazzino in fiamme, un uomo di 47 anni trovato senza vita al suo interno: è successo in via Cesare Brandi, nel quartiere Zen di Palermo.

A dare l’allarme è stato probabilmente chi ha notato il rogo divampare dall’immobile. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e, una volta messa in sicurezza la struttura, hanno fatto la macabra scoperta: il corpo di un uomo privo di vita.

Per lui i sanitari del 118, giunti sul posto poco dopo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Secondo le prime informazioni raccolte, la vittima lavorava come broker assicurativo. Le cause della morte non sono ancora chiare: l’ipotesi è che l’uomo sia rimasto ucciso dalle fiamme oppure abbia perso la vita per le esalazioni tossiche provocate dal fumo.

Cosa è successo nel magazzino

Restano da chiarire sia la dinamica dell’incendio sia il motivo per cui l’uomo si trovasse all’interno dell’immobile al momento del rogo. Il quartiere Zen, tra le zone più densamente popolate della periferia palermitana, è già stato in passato teatro di altri episodi legati a incendi in magazzini e locali adibiti a diversi usi.

Sul caso indagano i carabinieri, che stanno lavorando fianco a fianco con i tecnici dei vigili del fuoco per ricostruire l’origine delle fiamme e stabilire se si sia trattato di un episodio accidentale o se dietro il rogo si nasconda altro.

Nelle prossime ore i rilievi tecnici e gli accertamenti medico-legali dovrebbero fornire elementi più precisi sulla dinamica dell’accaduto e sulle cause esatte del decesso.