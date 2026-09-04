Cronaca

Spaccata alla farmacia Leone di Palermo: vetrina sfondata, bottino di migliaia di euro

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Un colpo messo a segno nel cuore della notte ha preso di mira la farmacia Leone, in via Tricomi a Palermo, a pochi metri dal pronto soccorso dell’ospedale Civico. Ignoti hanno mandato in frantumi la vetrina dell’esercizio commerciale per poi dirigersi verso il registratore di cassa e impossessarsi del denaro contante.

Secondo la ricostruzione, l’allarme sarebbe scattato attorno alle 5 del mattino. Sul posto sarebbero giunte almeno due persone a bordo di un’automobile, verosimilmente utilizzata come mezzo di fuga per dileguarsi rapidamente subito dopo l’azione.

Vetrina infranta con un tubo di ferro

Per aprirsi un varco all’interno del locale, i responsabili avrebbero fatto uso di un oggetto contundente di grandi dimensioni, forse un tubo metallico, con cui hanno mandato in pezzi il vetro dell’ingresso. Una volta dentro, si sarebbero fiondati sulla cassa, forzandone il cassetto e sottraendo una somma di denaro che ammonterebbe a diverse migliaia di euro.

Indagini dei carabinieri, acquisite le immagini delle telecamere

I due individui sarebbero riusciti a dileguarsi prima che sul posto giungessero i militari del Nucleo radiomobile dei carabinieri, allertati dalla segnalazione partita dall’attività commerciale. Gli inquirenti sono ora al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e risalire all’identità dei responsabili del furto.

Un contributo decisivo alle indagini potrebbe arrivare dalle immagini di videosorveglianza già acquisite dai carabinieri nella zona circostante la farmacia: i fotogrammi potrebbero infatti rivelare dettagli utili a rintracciare i due uomini e a ripercorrere i loro spostamenti prima e dopo il colpo.

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