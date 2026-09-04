Incidente frontale sulla SS186 a Monreale, scontro tra un’auto e un furgone

Un incidente stradale ha interessato questa mattina la SS186 a Monreale, all’altezza di villa Mirto, dove una Fiat Panda guidata da una donna è uscita fuori strada per poi entrare in collisione frontale con un furgone proveniente dalla direzione opposta.

A seguito dell’impatto, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico veicolare per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Monreale e gli agenti della polizia municipale della città normanna, incaricati della gestione della viabilità e della ricostruzione della dinamica dell’incidente.

Rimossi i veicoli danneggiati

Per il ripristino della sede stradale è intervenuta l’ANAS, mentre alla rimozione dei due mezzi coinvolti nel sinistro ha provveduto la ditta MF Auto di Francesco Magnasco. Al momento non sono ancora note con precisione le condizioni della conducente della Panda, né le cause che avrebbero determinato l’uscita di strada del veicolo.