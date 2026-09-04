Incendio Conca d’Oro, ipotesi riapertura graduale per l’80% della struttura

Il centro commerciale Conca d’Oro potrebbe riaprire progressivamente al pubblico, ripartendo dalle aree risparmiate dalle fiamme che nei giorni scorsi hanno devastato parte della struttura palermitana.

Le prime rilevazioni dei vigili del fuoco hanno accertato che circa l’80% dell’edificio non ha subito danni diretti dal rogo. Su questa base sta prendendo forma un piano di riapertura graduale, che consentirebbe alle attività commerciali estranee alla zona colpita di tornare operative in tempi contenuti. Rimarranno invece off-limits i settori interessati dal cedimento del tetto e dall’accumulo di macerie.

Sollievo per 1.500 lavoratori

La prospettiva di una riapertura parziale arriva come una notizia attesa per l’indotto occupazionale legato alla struttura: circa 1.500 persone tra dipendenti diretti e lavoratori collegati alle attività del centro, che nei giorni successivi al rogo hanno vissuto momenti di forte incertezza sul proprio futuro lavorativo.

Indagini in corso, esclusa per ora la pista dolosa

Sul fronte giudiziario, la Procura di Palermo ha avviato un’indagine conoscitiva, senza al momento formulare ipotesi di reato, per ricostruire la dinamica che ha originato l’incendio. Dai primi accertamenti dei vigili del fuoco sembrerebbe da escludere l’origine dolosa, mentre guadagna credito la pista di un malfunzionamento agli impianti collocati sulla copertura dell’edificio.

Per fare il punto sulla situazione, è fissato per domani un incontro che riunirà istituzioni, rappresentanti sindacali, vigili del fuoco e le altre parti coinvolte. Al centro del confronto ci saranno le verifiche sulla sicurezza della struttura, la tempistica per una riapertura in sicurezza e le prospettive occupazionali per i lavoratori coinvolti.