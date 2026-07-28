Tentato omicidio sulla statale: imprenditore agricolo ferito a colpi di pistola

Un imprenditore agricolo è scampato a un tentativo di omicidio nella zona di Carcaci, frazione di Centuripe, nell’Ennese, dove è stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco mentre si trovava alla guida della propria auto lungo la strada statale 575.
Secondo quanto ricostruito finora dai Carabinieri del Comando Provinciale di Enna, i proiettili hanno centrato il veicolo colpendo l’uomo, che nonostante le ferite è riuscito a raggiungere autonomamente il pronto soccorso dell’ospedale di Biancavilla, in provincia di Catania. Le sue condizioni non destano preoccupazioni per la sua vita.
Sull’episodio la Procura di Enna ha aperto un fascicolo per tentato omicidio.
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