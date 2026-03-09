Cronaca

Incidente sulla A19 a Casteldaccia: scontro tra furgone e autocarro, un ferito

Stamattina, intorno alle 9:34, un violento scontro tra un furgone e un autocarro ha paralizzato la A19 Palermo-Catania all’altezza di Casteldaccia, causando il ferimento di un uomo e la dispersione del carico in carreggiata.

L’impatto tra i due mezzi pesanti ha provocato l’apertura dei vani di carico, riversando sull’asfalto una distesa di abiti e merce mista. La presenza degli oggetti sulla strada ha reso necessario l’intervento immediato delle squadre Anas per la rimozione dei detriti e la messa in sicurezza del tratto.

Ad avere la peggio è stato l’uomo alla guida dell’autocarro. Inizialmente il conducente non sembrava aver riportato traumi evidenti e non aveva richiesto l’intervento del 118; tuttavia, circa mezz’ora dopo l’incidente, è stato necessario il trasporto in ospedale per accertamenti clinici. Le sue condizioni non risulterebbero comunque gravi.

Al momento non sono state rese note le generalità del ferito né la struttura sanitaria dove è stato ricoverato. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e stabilire l’esatta dinamica del sinistro che ha coinvolto i due mezzi.

La circolazione nell’area di Casteldaccia subisce pesanti rallentamenti: il traffico procede attualmente su un’unica corsia di marcia per consentire le operazioni di sgombero dei materiali dispersi. Le autorità raccomandano prudenza in attesa del ripristino della piena viabilità, previsto nelle prossime ore.

