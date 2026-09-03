Ancora caldo in Sicilia, domani rischio ondate di calore

Continua il caldo in Sicilia. La Protezione civile regionale ha pubblicato l’avviso n.193 per rischio incendi e ondate di calore, valido dalle 0.00 del 4 settembre e per le successive 24 ore.

Anche per la giornata di domani è previsto un rischio di ondate di calore di livello 1 (colore giallo), con temperatura massima percepita di 35 gradi centigradi.

Livello di “preallerta” (colore arancione) e pericolosità “media” per il rischio incendi.