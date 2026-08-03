Cronaca

Caldo record in Sicilia, bollino rosso per Palermo e Catania: percepiti 38 gradi

di Redazione Web
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Ondata di calore da bollino rosso in arrivo domani, lunedì 3 agosto, su Palermo e Catania. La Protezione civile regionale ha innalzato al massimo livello l’allerta per le due città, dove la temperatura percepita toccherà i 38 gradi.

Il bollettino della Protezione civile siciliana classifica la situazione come allerta di terzo livello, la più severa tra quelle previste per le ondate di calore. Questo scenario scatta quando le condizioni di rischio si protraggono per tre o più giorni consecutivi e impone l’attivazione di misure di tutela per le fasce di popolazione più vulnerabili, come anziani e persone con patologie croniche.

Situazione leggermente meno critica a Messina, dove le temperature percepite saranno inferiori: qui la Protezione civile ha scelto un’allerta di primo livello, il bollino giallo.

Nonostante il gran caldo, il pomeriggio di domani potrebbe portare un po’ di tregua sotto forma di brevi rovesci, previsti sulla fascia ionica di Catania e Messina, nel Ragusano e nelle zone interne dell’Isola.

Il caldo intenso alza anche il rischio roghi: su tutta la Sicilia è stata diramata una preallerta di livello arancione per gli incendi boschivi.

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