Cronaca

Palermo, paura sulla circonvallazione: auto si ribalta in viale Regione, due feriti

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Paura questa mattina lungo la circonvallazione di Palermo: intorno alle 10, un’auto si è capovolta in viale Regione, nella carreggiata in direzione Trapani, all’altezza dello svincolo di Bonagia. Due le persone rimaste ferite, soccorse sul posto dal personale del 118 e trasferite in ospedale per gli accertamenti del caso.

A ribaltarsi è stata una Mercedes CLA180, unico veicolo coinvolto nel sinistro. Il mezzo si è fermato di traverso nella corsia di sorpasso, creando forti rallentamenti lungo l’intera arteria e mandando in tilt la viabilità nelle ore di punta.

Sul posto sono intervenuti in tempi rapidi gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della questura, che hanno provvisoriamente regolato il traffico in attesa dei rilievi, e i vigili del fuoco, incaricati di rimuovere l’auto ribaltata dalla carreggiata. Ora tocca agli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, ancora da accertare.

Nel frattempo la circolazione sulla circonvallazione resta rallentata, mentre gli operatori proseguono le verifiche per stabilire le cause del ribaltamento.

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