Inferno Sicilia, temperature record: registrati +45,4°C

Il termometro non lascia scampo al Siracusano: alla stazione meteorologica Sias di Lentini il mercurio è salito fino a +45,4 °C, sfondando quel muro psicologico dei 45 gradi che segna il punto più critico dell’estate siciliana. Un valore da record che fotografa il picco di un’ondata di calore capace oggi, venerdì 28 agosto, di mettere a dura prova l’intera regione.

Perché proprio oggi il caldo tocca l’apice?

Secondo le rilevazioni del Centro Meteo Sicilia, la giornata odierna rappresenta il culmine di questa fase di caldo intenso, con valori diffusi tra i 38 °C e i 43 °C nell’entroterra siciliano. Le zone più esposte restano la Piana di Catania e il settore settentrionale del Siracusano, dove il termometro può superare i 45 gradi, come confermato proprio dal dato registrato a Lentini.

Anche le coste non restano al riparo dall’afa: sul versante ionico messinese si toccano punte di 40-42 °C, mentre condizioni simili si registrano localmente sulla costa tirrenica, tra il trapanese e il palermitano. Solo la fascia meridionale tra trapanese e agrigentino mostra valori più contenuti, penalizzata però da un tasso di umidità elevato che rende comunque l’afa difficile da sopportare.

E domani? Il caldo non molla la presa

Le previsioni per sabato 29 agosto non offrono grande sollievo. L’indice THOM, il parametro che misura il disagio fisiologico legato al connubio tra caldo e umidità, segnala un livello elevato o molto elevato su buona parte dell’isola. Le condizioni più critiche riguarderanno trapanese, nisseno, ennese, agrigentino, ragusano, catanese e siracusano, dove il disagio sarà diffusamente molto elevato. Il palermitano si attesta su un disagio elevato, localmente molto elevato, mentre sul messinese la situazione cambia tra il versante tirrenico, dove resta elevato, e quello ionico, dove sale a molto elevato.

Come proteggersi dal caldo estremo

Anziani, bambini piccoli e persone con patologie croniche dovrebbero evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata, limitando le uscite allo stretto indispensabile.

Mantenersi costantemente idratati

Prediligere ambienti freschi e ben ventilati

Evitare sforzi fisici nelle ore centrali della giornata

Un’ondata di calore che, complice la posizione interna di aree come la Piana di Catania — storicamente tra le zone più calde della Sicilia proprio per la scarsa ventilazione e la conformazione del territorio — continuerà a tenere alta l’attenzione nei prossimi giorni, con il monitoraggio del Centro Meteo Sicilia che resta costante su tutta l’isola.