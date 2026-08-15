Palermo

Ragazzina di 13 anni precipita dal nono piano: morta sul colpo in via dei Nebrodi

di Redazione Web
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Tragedia questa mattina in via dei Nebrodi, dove una tredicenne ha perso la vita precipitando dal nono piano di un condominio. L’allarme è scattato non appena il corpo della giovane è stato individuato a terra, provocando l’immediato intervento dei soccorritori.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della ragazza. Ad occuparsi degli accertamenti sono gli agenti di polizia, coadiuvati dagli specialisti della scientifica, giunti sul luogo per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Gli inquirenti proseguono le indagini per fare piena luce sulla vicenda.

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