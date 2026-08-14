Cronaca

Orrore in cortile: trovato un cadavere in decomposizione

di Redazione Web
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Un cattivo odore proveniente da un’abitazione ha insospettito i residenti del quartiere Provinciale, a Messina, che questa mattina hanno allertato le forze dell’ordine. Il sopralluogo ha portato al ritrovamento del corpo senza vita di una donna nel cortile della casa.

L’abitazione si trova in via La Farina, in prossimità della chiesa di San Pietro e Paolo. Il cadavere, rinvenuto in un avanzato stato di decomposizione, apparterrebbe a una persona deceduta da circa due giorni, secondo una prima stima ancora da confermare con gli accertamenti medico-legali.

Sul luogo del ritrovamento sono giunti gli agenti delle Volanti insieme alla Squadra Mobile, ora al lavoro per ricostruire la vicenda e chiarire le cause della morte. Gli inquirenti non escludono al momento nessuna pista investigativa, ipotesi di omicidio compresa.

È attesa sul posto anche la visita del medico legale, i cui rilievi sul corpo forniranno elementi decisivi per orientare il proseguo delle indagini.

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