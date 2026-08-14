Messina

Incidente sulla Statale 114: perde la vita un 39enne

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Un uomo di 39 anni, originario di Taormina, ha perso la vita in seguito a un violento scontro tra lo scooter su cui viaggiava e un’automobile. Il sinistro si è verificato ieri sera lungo la Statale 114, all’altezza di Letojanni, nel Messinese.

Trasportato d’urgenza al Policlinico di Messina, il 39enne non è sopravvissuto alle gravi lesioni riportate nell’impatto. Sul mezzo a due ruote viaggiava anche una donna, rimasta ferita nello schianto e trasferita all’ospedale di Taormina per le cure del caso. Nella stessa struttura sanitaria è stato condotto anche il conducente dell’auto coinvolta nella collisione, anch’egli rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che ora dovranno ricostruire la dinamica esatta dello scontro lungo un tratto della statale già segnalato in passato per la sua pericolosità.

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