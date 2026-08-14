Cronaca

Casteldaccia, è morta Bianca Gurrado titolare del ristorante La Rotonda

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Si è spenta a 40 anni Bianca Gurrado, volto noto della ristorazione nel comprensorio di Casteldaccia in qualità di titolare de “La Rotonda”, storico locale del posto. La donna da tempo lottava contro una grave malattia, affrontata insieme al marito Giovanni Guttila e ai familiari che le sono stati accanto. Il primo aprile scorso aveva festeggiato il suo ultimo compleanno.

L’annuncio della scomparsa è arrivato attraverso i profili social del ristorante, che ha comunicato la chiusura temporanea dell’attività per permettere allo staff e ai congiunti di vivere il momento di dolore in intimità. Nel messaggio diffuso online, la famiglia de La Rotonda ha espresso profondo cordoglio, ricordando la presenza e il significato che Bianca ha avuto e continuerà ad avere per tutti loro. Il locale ha fatto sapere che gli aggiornamenti sulla riapertura arriveranno tramite i canali social, chiedendo nel frattempo rispetto per la riservatezza della famiglia.

Anche l’amministrazione comunale ha voluto manifestare la propria vicinanza alle famiglie Gurrado e Guttilla, definendo quella odierna una giornata di lutto per l’intera comunità casteldaccese. Le condoglianze del sindaco Giovanni Di Giacinto si sono aggiunte al cordoglio diffuso in tutto il paese.

Numerosissimi i messaggi apparsi sui social nelle ultime ore, in ricordo della forza e della dignità con cui Bianca ha affrontato la malattia. In tanti hanno sottolineato il vuoto lasciato dalla sua scomparsa, sia sul piano umano che professionale, ricordando il marito e i due figli che oggi si stringono nel dolore insieme a un’intera comunità.

I funerali si terranno lunedì 17 agosto nella chiesa Madre di Casteldaccia.

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