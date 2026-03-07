Donna di 65 anni si lancia dal quinto piano, morta sul colpo

Tragedia a Porto Empedocle. Una donna di 65 anni ha perso la vita dopo essersi lanciata dal quinto piano dell’edificio in cui risiedeva. Sul posto un’ambulanza del 118. Purtroppo, nonostante la rapidità dei soccorsi, il personale sanitario non ha potuto fare altro che confermare il decesso della donna. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia per effettuare i rilievi necessari e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Dalle prime informazioni raccolte, il gesto estremo della sessantacinquenne sarebbe da ricondurre a un difficile periodo di depressione che la donna stava attraversando.

Chiedere aiuto: i numeri utili

In momenti di così profondo sconforto, è fondamentale ricordare che esistono reti di supporto e professionisti pronti ad ascoltare. Chiunque stia vivendo un momento di difficoltà o sofferenza psicologica può rivolgersi a servizi dedicati:

Telefono aiuto: sportello di ascolto raggiungibile al numero 0922 22922 .

sportello di ascolto raggiungibile al numero . Helpline – Telefono giallo: numero verde gratuito 800 011 110.

Il “Telefono giallo” è un progetto per la prevenzione del suicidio realizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’”A.F.I.Pre.S. (Associazione famiglie italiane prevenzione suicidio) Marco Saura”. Al numero rispondono operatori qualificati, tra cui psicologi, sociologi, psicoterapeuti e tecnici della riabilitazione psichiatrica.