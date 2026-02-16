Molesta una ragazzina sul bus 124: scoppia la rissa in via Roma a Palermo

Momenti di puro caos nel pomeriggio di oggi a Palermo, dove un tragitto ordinario sulla linea Amat 124 si è trasformato in un teatro di violenza. All’altezza di via Roma, il cuore del centro città, è scoppiata una violenta rissa tra i passeggeri, scatenata dal presunto tentativo di molestia di un uomo nei confronti di una giovanissima passeggera.

L’intervento dei passeggeri e il caos

Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto, l’uomo avrebbe infastidito pesantemente la ragazzina, spingendo alcuni presenti a intervenire immediatamente per proteggerla. La reazione corale dei passeggeri è sfociata in una colluttazione fisica nel tentativo di bloccare il presunto molestatore. L’autobus è stato costretto a fermarsi in mezzo alla carreggiata, attirando l’attenzione di numerosi passanti.

Il blocco di via Roma e i rilievi dei Carabinieri

L’intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile è stato tempestivo: i militari hanno circondato il mezzo pubblico con diverse gazzelle, isolando l’area e bloccando l’uomo, poi condotto in caserma per gli accertamenti di rito. Mentre il presunto aggressore veniva preso in custodia, altri militari hanno provveduto ad ascoltare la versione della vittima, visibilmente scossa, per ricostruire con esattezza l’accaduto. La circolazione in via Roma ha subito rallentamenti per l’intera durata delle operazioni.