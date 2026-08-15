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Omicidio allo Zen nella notte di Ferragosto: ucciso 45enne

di Redazione Web
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Notte di Ferragosto di sangue allo Zen, dove un uomo di 45 anni ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire. Vito Genovese è stato colpito violentemente al volto con un oggetto contundente, forse al culmine di una rissa o di un’aggressione.

Il corpo è stato individuato in via Costante Girardengo dai carabinieri, giunti sul posto dopo che diverse chiamate erano arrivate al 112 nel cuore della notte. Quando le pattuglie sono arrivate, dell’aggressore o degli aggressori non c’era più traccia: sull’asfalto restava soltanto il cadavere dell’uomo.

I militari hanno avviato immediatamente gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto, raccogliendo le testimonianze di alcune persone presenti nella zona e sentendo i familiari della vittima. Sul luogo sono intervenuti anche il medico legale, per l’ispezione cadaverica, e il personale del Ris per i rilievi scientifici.

Al momento non risultano sospettati formalmente individuati, ma alcune persone sono state accompagnate in caserma per essere ascoltate: non è ancora chiaro se abbiano preso parte alla colluttazione o se possano fornire elementi utili a ricostruire la vicenda. Gli investigatori stanno inoltre visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nel quartiere, che potrebbero rivelarsi decisive per identificare i responsabili.

L’oggetto contundente usato per l’aggressione non è stato ancora ritrovato. Le indagini proseguono e l’articolo sarà aggiornato non appena emergeranno nuovi elementi.

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