Medico precipita dal 4° piano, è gravissimo

Un medico di 49 anni precipita dal quarto piano a Caltanissetta: è in gravi condizioni. Si indaga sulla dinamica

Caltanissetta
di Redazione Web

Un medico di 49 anni lotta tra la vita e la morte all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dopo essere precipitato dal quarto piano della sua abitazione. Il dramma si è consumato in pochi istanti: l’impatto con il suolo è stato violentissimo.

L’uomo è in condizioni disperate. I soccorritori del 118 lo hanno trasportato d’urgenza nel nosocomio nisseno, dove si trova ora ricoverato in gravissime condizioni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato per avviare le indagini. Al momento, gli inquirenti mantengono il massimo riserbo e non escludono alcuna ipotesi: resta da capire se il volo sia stato frutto di un tragico incidente domestico o di un gesto estremo e volontario.

Un elemento centrale nelle indagini riguarda la situazione lavorativa dell’uomo. Secondo le prime informazioni, il medico stava attraversando un periodo difficile dopo aver perso l’impiego presso l’Asp di Caltanissetta. L’azienda sanitaria lo aveva infatti licenziato pochi mesi fa, al termine di un procedimento legato a casi di assenteismo.

uesto dettaglio è adesso al vaglio degli investigatori, che cercano di ricostruire lo stato d’animo del quarantanovenne prima della caduta. La comunità locale segue con fiato sospeso l’evolversi del quadro clinico, mentre la Polizia continua i rilievi per fare luce sulla dinamica dei fatti.

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