Evasione fiscale nelle scuole paritarie di Cefalù e Termini Imerese, sequestro da 105mila euro

I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una società cooperativa che gestisce istituti scolastici paritari con sedi a Cefalù e Termini Imerese, constatando componenti positivi di reddito non dichiarati per oltre 1,5 milioni di euro e imposte evase per circa 660 mila euro.

L’attività trae origine dagli esiti di una precedente indagine, svolta dai Carabinieri di Cefalù per i reati di caporalato, estorsione e truffa i cui sviluppi hanno consentito ai finanzieri del Gruppo di Termini Imerese di approfondire i connessi profili di natura fiscale, ricostruendo un articolato sistema di irregolarità nella gestione dei rapporti di lavoro e degli adempimenti tributari della società.

Secondo l’ipotesi investigativa formulata dai finanzieri del Gruppo di Termini Imerese, che hanno approfondito i profili fiscali della vicenda, sarebbe emerso un meccanismo secondo cui parte delle retribuzioni, pur risultando formalmente corrisposte, sarebbero state successivamente restituite dai lavoratori alla società, consentendo a quest’ultima di conseguire indebiti vantaggi anche sotto il profilo fiscale e danneggiando oltre 150 lavoratori tra docenti e personale amministrativo scolastico. Le verifiche avrebbero, inoltre, fatto emergere la simulazione di prestazioni di volontariato in luogo di regolari rapporti di lavoro e l’indebita percezione di contributi pubblici cofinanziati dall’Unione europea.

In relazione alle violazioni di natura tributaria emerse e considerato il superamento delle soglie previste dalla normativa tributaria per la rilevanza penale, le Fiamme Gialle hanno segnalato alla Procura della Repubblica di Termini Imerese l’amministratore della società per il reato di dichiarazione infedele, nonché la cooperativa per la responsabilità amministrativa degli enti, avanzando contestualmente richiesta di sequestro preventivo per circa 105 mila euro.