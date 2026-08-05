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Trabia si ferma per Leonardo: oggi l’ultimo saluto al motociclista morto nello scontro di Termini Imerese

di Redazione Web
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Trabia oggi dà l’ultimo addio a Leonardo Mulè, il centauro di 42 anni deceduto lunedì sera per le gravi ferite riportate nello scontro della notte del 30 luglio sulla Statale 113, in contrada Ginestra, a Termini Imerese.

Da circa otto anni Mulè lavorava alla Servirek, azienda che si occupa della gestione di materiale plastico nell’agglomerato industriale di Termini Imerese.

L’uomo era alla guida della sua Kawasaki di grossa cilindrata quando si è scontrato con uno scooter elettrico su cui viaggiavano due giovanissime. Secondo le prime ricostruzioni, i due mezzi marciavano nella stessa direzione, da Trabia verso Termini Imerese.

Nel medesimo incidente aveva perso la vita Alessandra Martorana, 14 anni, di Termini Imerese. L’altra ragazza coinvolta, 16 anni, che guidava il mezzo elettrico, è ricoverata all’ospedale Cimino: non è in pericolo di vita.

Trasportato in condizioni disperate al Trauma Center di Villa Sofia alle 2,20 della notte del sinistro, Mulè non è riuscito a riprendersi dalle lesioni subite, spegnendosi lunedì sera dopo giorni di ricovero. Lascia la moglie e due figli.

«Con immenso dolore apprendiamo della scomparsa del nostro concittadino Leonardo. Dopo giorni di speranza e di preghiera, la comunità di Trabia si stringe con affetto attorno alla moglie, ai figli e a tutti i suoi familiari, condividendo il loro dolore», ha dichiarato il sindaco di Trabia Francesco Bondì.

Cordoglio anche dal mondo del lavoro: l’azienda e i colleghi di Servirek, con l’amministratore Patrizia Carollo, ricordano «con dolore Leonardo: un grande lavoratore e un uomo profondamente legato alla sua famiglia».

Ieri, nella tarda mattinata, la salma è stata trasferita nella chiesa Madonna delle Grazie di Trabia, dove è stata allestita la camera ardente. I funerali si celebrano questa mattina alle 9,15 nella chiesa Madre Santa Petronilla di Trabia.

Un lutto che unisce due comunità vicine, Trabia e Termini Imerese, colpite a pochi giorni di distanza dalla perdita di due vite in un unico, drammatico incidente.

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