Estorsioni e violenze a Palermo: completato il blitz della Polizia I NOMI

Si è conclusa con l’ultimo arresto l’operazione della polizia contro un gruppo di giovani che aveva instaurato un regime di paura tra i commercianti di Borgo Nuovo e Cep. Gli agenti della squadra mobile hanno catturato Patrizio Corrao, 38 anni compiuti proprio nella giornata di oggi, l’unico dei nove indagati che era sfuggito al primo blitz.

Corrao era ricercato da diversi giorni. I poliziotti, dopo un’intensa attività investigativa, sono riusciti a localizzare l’abitazione dove l’uomo si nascondeva. Quando gli agenti hanno fatto irruzione, hanno trovato il 38enne già con le valigie pronte, probabilmente nel tentativo di darsi alla fuga. Dopo l’arresto, è stato condotto in tribunale per l’interrogatorio di garanzia davanti al giudice.

L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip Stefania Brambille e riguarda una serie di episodi di violenza e intimidazioni che risalgono al 2022. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Corrao insieme agli altri membri del gruppo avrebbe imposto ai titolari di varie attività commerciali di fornire gratuitamente prodotti di rosticceria, dolci, torte e persino costose bottiglie di champagne. Il danno economico complessivo subito dagli esercenti è stimato intorno ai 10mila euro.

Chi osava opporsi finiva nel mirino del gruppo. Le telecamere di sorveglianza hanno documentato numerosi episodi di minacce e atti vandalici. In una circostanza, lo stesso Corrao avrebbe mandato in frantumi lo specchio di un bar come ritorsione contro i proprietari che si erano rifiutati di assecondare le sue richieste.

Oltre a Patrizio Corrao, l’operazione ha portato in carcere altre sette persone: Giuseppe Cintura (38 anni), Giuseppe Guttuso (33), Carmelo Picciotto (33), Vincenzo La Mattina (35), Antonino Castrofilippo (42), Gabriele Corrao (29) e Lucio Corrao (35). Francesco D’Oca (33) è invece finito agli arresti domiciliari. Tutti devono rispondere, secondo la Procura, di estorsione e rapina aggravata, danneggiamento e violenza privata.

