Paura a Carini, bambino di 8 anni precipita da 8 metri: come sta ora

Non sarebbe in pericolo di vita il bambino di 8 anni caduto ieri sera da un’altezza di circa otto metri a Carini. Il piccolo, ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Cervello dove è arrivato in codice rosso, avrebbe riportato ferite che non interessano organi vitali: a salvarlo, secondo le prime valutazioni medico, sarebbe stato il fatto di non aver colpito la testa nell’impatto con l’asfalto.

L’episodio si è verificato intorno alle 20.30 in via Giuseppe Garibaldi, dove il bambino si trovava da solo sul terrazzo di un’abitazione al secondo piano. Avrebbe scavalcato il parapetto, probabilmente per gioco o per un gesto di incoscienza tipico dell’età, perdendo poi l’equilibrio e precipitando nel vuoto.

Immediato l’allarme: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno stabilizzato il piccolo prima del trasferimento al pronto soccorso pediatrico del Cervello.

I militari hanno effettuato un sopralluogo nell’abitazione per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e capire come il bambino sia riuscito a superare la protezione del terrazzo. Allo stato attuale gli accertamenti escluderebbero il coinvolgimento di altre persone.

Resta da chiarire, nelle prossime ore, se dalle indagini emergeranno responsabilità legate alla sicurezza della ringhiera o se si tratterà di un tragico gesto accidentale del bambino.