Meteo

Forte maltempo in arrivo: rischio nubifragi in Sicilia

di Redazione Web
lettura in 2 minuti
Allerta meteo gialla in Sicilia

Cielo in rapido peggioramento su gran parte della Sicilia: le previsioni meteo per le prossime ore parlano di temporali diffusi, possibili grandinate e un deciso calo delle temperature.

Le immagini satellitari di questa mattina mostrano una diffusa nuvolosità sui mari meridionali italiani, frutto di nuclei temporaleschi sviluppatisi durante la notte, soprattutto in mare aperto. Alla base del fenomeno c’è una goccia fredda in quota, alimentata dal calore e dall’umidità delle acque ancora tiepide dei nostri mari.

Il maltempo interesserà diffusamente il settore centro-orientale dell’isola, con sconfinamenti lungo le coste ionica e tirrenica del messinese e temporali attesi anche in prossimità delle Eolie. In queste zone non si escludono grandinate.

Piogge sparse riguarderanno anche buona parte dell’entroterra, in particolare le province di Caltanissetta ed Enna, oltre alle aree fra agrigentino, trapanese e palermitano. Qui gli sconfinamenti verso le coste risulteranno meno probabili rispetto al versante orientale.

Nella prima parte della giornata l’instabilità si concentrerà soprattutto lungo la fascia costiera occidentale e settentrionale, per poi estendersi ulteriormente nel pomeriggio a causa del riscaldamento diurno, che favorirà la formazione di nuovi nuclei temporaleschi.

A completare il quadro, temperature in calo e venti sostenuti di maestrale. Mari mossi su gran parte dei bacini siciliani, con il Canale di Sicilia che resterà molto mosso almeno fino alle prime ore del pomeriggio.

La situazione resta in evoluzione: nelle prossime ore saranno decisive per capire l’intensità reale del peggioramento sull’isola.

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