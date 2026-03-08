Cronaca

Allerta meteo gialla in Sicilia: rischio idrogeologico e idraulico fino alla mezzanotte di domani

Una nuova perturbazione si abbatte sulla Sicilia. La Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo di colore giallo, attiva da oggi fino alla mezzanotte di domani, con i effetti più significativi attesi soprattutto sulla porzione occidentale dell’isola.

A destare preoccupazione sono i rovesci annunciati già a partire dalle ore notturne, con la concreta possibilità che le precipitazioni si intensifichino fino a dar vita a veri e propri temporali. In tale scenario, le autorità segnalano un elevato rischio idrogeologico e idraulico su diverse aree del territorio. Si raccomanda alla cittadinanza di adottare comportamenti prudenti e di monitorare gli aggiornamenti ufficiali.

