Cronaca

Trattore precipita in un burrone, muore allevatore di 61 anni

di Redazione Web
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Un drammatico incidente agricolo ha strappato la vita a un uomo di 61 anni nel territorio di Pettineo, nel Messinese. L’allevatore è deceduto dopo essere finito in una scarpata alla guida del proprio mezzo da lavoro, rimasto ribaltato sul corpo della vittima senza lasciargli scampo.

Le operazioni di individuazione erano scattate a seguito della denuncia dei familiari, resisi conto che l’uomo non aveva fatto ritorno a casa all’orario consueto. La mobilitazione delle forze dell’ordine ha purtroppo condotto alla scoperta dell’incidente nelle ore successive.

Raggiunto il luogo del ribaltamento, i sanitari del 118 e le squadre dei Vigili del Fuoco non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Spetterà ora ai Carabinieri, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Patti, eseguire tutti i rilievi opportuni per ricostruire la precisa dinamica del sinistro.

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