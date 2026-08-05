Trattore precipita in un burrone, muore allevatore di 61 anni

Un drammatico incidente agricolo ha strappato la vita a un uomo di 61 anni nel territorio di Pettineo, nel Messinese. L’allevatore è deceduto dopo essere finito in una scarpata alla guida del proprio mezzo da lavoro, rimasto ribaltato sul corpo della vittima senza lasciargli scampo.

Le operazioni di individuazione erano scattate a seguito della denuncia dei familiari, resisi conto che l’uomo non aveva fatto ritorno a casa all’orario consueto. La mobilitazione delle forze dell’ordine ha purtroppo condotto alla scoperta dell’incidente nelle ore successive.

Raggiunto il luogo del ribaltamento, i sanitari del 118 e le squadre dei Vigili del Fuoco non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Spetterà ora ai Carabinieri, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Patti, eseguire tutti i rilievi opportuni per ricostruire la precisa dinamica del sinistro.