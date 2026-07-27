Cronaca

Allerta meteo gialla in Sicilia, rischio nubifragi e grandinate

di Redazione Web
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Allerta gialla in Sicilia: da domani temporali intensi, grandine e forte vento. La Protezione civile ha diramato un avviso di allerta gialla per l’intera Sicilia, valido a partire dalle prime ore di domani. A scatenare l’instabilità è una saccatura d’aria fredda in quota che si sta posizionando proprio sopra l’isola, favorendo la formazione di rovesci e temporali anche di forte intensità.

Secondo il bollettino, i fenomeni previsti includeranno precipitazioni a carattere di nubifragio, raffiche di vento sostenute, possibili grandinate localizzate e un’intensa attività elettrica nelle zone interessate dalle celle temporalesche. L’allerta riguarda sia il rischio temporali sia il rischio idrogeologico, legato alla possibilità di allagamenti e smottamenti in caso di piogge concentrate in poco tempo.

Le autorità invitano alla prudenza, soprattutto nelle aree più esposte a dissesto idrogeologico e nei centri urbani dove i temporali intensi possono causare criticità improvvise su strade e sottopassi.

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