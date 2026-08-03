Incidente sulla SS113: muore anche Leonardo Mulè dopo la 14enne Alessandra Martorana

Si aggrava il bilancio del terribile incidente avvenuto giovedì notte sulla Strada Statale 113, all’altezza di Ginestra, tra Termini Imerese e Trabia. Dopo la morte della 14enne Alessandra Martorana, avvenuta poche ore dopo lo schianto, oggi si è arreso anche Leonardo Mulè, 42 anni, di Trabia, alla guida della moto coinvolta nell’impatto.

Il violento scontro è avvenuto verso le 23.30 di giovedì, in un tratto di strada buio e pericoloso a circa 700 metri dal ponte San Leonardo. Leonardo Mulè era alla guida di una Kawasaki quando si è scontrato con uno scooter elettrico guidato da una ragazza di 16 anni, che portava con sé come passeggera Alessandra Martorana, 14 anni.

Nell’impatto, Leonardo Mulè ha riportato gravissime lesioni ed è stato trasportato d’urgenza al Trauma Center di Villa Sofia. La 16enne alla guida dello scooter è stata invece ricoverata all’ospedale Cimino di Termini Imerese, con diversi traumi ma non in pericolo di vita.

Nonostante i disperati tentativi dei medici nei giorni successivi al ricovero, per Leonardo Mulè non c’è stato nulla da fare. La sua morte arriva a distanza di giorni da quella di Alessandra, aggravando il bilancio di una notte che le comunità di Trabia e Termini Imerese difficilmente dimenticheranno.

Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri, gli agenti del commissariato di Termini Imerese e la polizia stradale della sottosezione di Buonfornello.