Cronaca

Palermo, blitz dei Carabinieri: un arrestato per droga e 7 denunciati

di Redazione Web
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Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto”, svolto durante il fine settimana nel capoluogo, i Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo, con l’impiego degli equipaggi del Nucleo Radiomobile e delle Stazioni territoriali, hanno eseguito una capillare attività di prevenzione e contrasto all’illegalità diffusa, finalizzata a rafforzare la sicurezza urbana. Il bilancio delle operazioni è di un arresto e 7 persone denunciate.

In particolare, nel quartiere Zen 2, i militari dell’Arma hanno notato un 37enne palermitano sostare all’interno di un’autovettura parcheggiata in via Costante Girardengo. L’uomo, secondo quanto accertato, prelevava di volta in volta le dosi da un sacchetto occultato nella cavità di un muro per poi cederle agli acquirenti. Immediatamente bloccato e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 14 dosi di hashish e 4 di cocaina, nonché di 480 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio e ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Lo stupefacente sequestrato è stato trasmesso al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (LASS) del Comando Provinciale per gli accertamenti qualitativi e quantitativi, mentre il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto.

Parallelamente, nell’ambito dei controlli sulla circolazione stradale e sul rispetto delle norme a tutela del decoro urbano, i militari della Compagnia Piazza Verdi e delle dipendenti Stazioni hanno denunciato in stato di libertà 4 persone: un 38enne palermitano, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso a esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore con recidiva specifica, e 3 giovani di 27, 30 e 24 anni, fermati mentre conducevano veicoli senza aver mai conseguito la patente di guida oppure in violazione reiterata della normativa nel biennio.

Infine, gli equipaggi del Nucleo Radiomobile e della Stazione Palermo-Crispi hanno deferito all’Autorità Giudiziaria altri 3 automobilisti, rispettivamente di 51, 25 e 48 anni, risultati alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti dalla legge

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