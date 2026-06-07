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Autisti Amat vincono concorso e dopo 2 anni dichiarati inidonei, azienda in difficoltà

di Redazione Web
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Autisti Amat vincono concorso e dopo 2 anni dichiarati inidonei, azienda in difficoltà

Settantuno autisti dichiarati inidonei alla guida in meno di due anni: è questa la principale causa delle disfunzioni che continuano ad affliggere il servizio di Amat Palermo, nonostante il rinnovo della flotta e l’assunzione di duecento nuovi conducenti avvenuta tra il 2022 e il 2023. Turni scoperti, ritardi e proteste dei passeggeri sono il risultato di una coperta che, sul fronte del personale, si rivela ancora troppo corta. Lo riporta il Giornale di Sicilia.

A fotografare la situazione è il presidente dell’azienda, Giuseppe Mistretta: su 514 autisti disponibili, per garantire il regolare funzionamento di 185 vetture ne servirebbero almeno 646, considerando turni, assenze, malattie, permessi e riposi. Il deficit è di 132 unità, aggravato proprio dal fenomeno degli inidonei.

Autisti Amat inidonei: i numeri del fenomeno

Dei 71 conducenti dichiarati non idonei, 28 sono inidonei definitivi — tre dei quali under 50 — e 43 temporanei, un terzo dei quali sotto i cinquant’anni. La quota più consistente, 49 persone, era entrata in azienda proprio con il concorso del biennio 2022-2023. Il numero è in crescita negli ultimi mesi.

Il presidente non nasconde il paradosso: persone che hanno partecipato a una selezione pubblica competitiva per poi risultare incompatibili, per ragioni di salute, con le ore in cabina di guida richieste dal contratto. «Mi viene il sospetto — ha detto Mistretta — che qualcuno decida di partecipare a un concorso per autisti con il segreto desiderio di fare poi un altro lavoro». Una polemica che il presidente tiene a circoscrivere: «Facciamo salva la buona fede di tutti, ma dovremo fare una qualche forma di approfondimento per scongiurare eventuali abusi».

Le soluzioni immediate e il nuovo concorso Amat

Per tamponare l’emergenza, la governance aziendale ha adottato due misure: 15 autisti precedentemente spostati in officina rientreranno alla guida, mentre 35 operatori saranno assunti a tempo determinato tramite agenzie interinali, in vista del potenziamento delle corse estive.

Sul fronte del reclutamento strutturale, mercoledì all’hotel Saracen si terranno le preselezioni del nuovo concorso per autisti: i 1.170 candidati in gara saranno ridotti a 300, che accederanno alle prove di guida. Solo al termine si formerà la graduatoria degli idonei.

Mistretta sottolinea un dato che non ha eguali in Italia: «A Palermo, se bandisci un concorso per guidare i bus urbani, si presentano 1.200 persone con tutti i titoli. A Catania e Messina soffrono invece di carenza di autisti». Tutti vogliono il posto, ma non sempre per guidare.

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