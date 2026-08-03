Si accascia e muore in mare, tragedia per un palermitano

Un palermitano di 52 anni, Angelo Aulico, è morto in acqua nel pomeriggio di ieri al Lido degli Estensi, in provincia di Ferrara, dove risiedeva da anni. L’uomo avrebbe accusato un malore improvviso mentre faceva il bagno, un episodio che gli sarebbe stato fatale nonostante il tentativo di soccorso durato oltre quaranta minuti.

Erano circa le 19 quando, nel tratto di mare davanti allo stabilimento Pineta, alcuni bagnanti hanno notato l’uomo in evidente difficoltà: immobile, con il volto rivolto verso il basso. È stato immediatamente recuperato e trasportato sulla battigia, dove è scattata la corsa contro il tempo per rianimarlo.

Sulla spiaggia, i sanitari intervenuti hanno praticato manovre di rianimazione cardiopolmonare ininterrottamente per più di quaranta minuti. Secondo la prima ipotesi ricostruttiva, un malore improvviso avrebbe colto Aulico mentre si trovava in acqua, impedendogli di restare a galla e provocandone l’annegamento.

Poco dopo è arrivato anche l’elisoccorso del 118, che si è posato direttamente sulla sabbia richiamando l’attenzione di decine di persone presenti sul litorale. L’equipe medica, tuttavia, non ha potuto far altro che confermare il decesso del 52enne, senza nemmeno procedere al trasporto in ospedale.

Sono state avviate le verifiche di rito per stabilire la dinamica esatta dell’accaduto. La salma è stata trasferita all’Istituto di Medicina Legale di Ferrara, dove verranno effettuati gli esami necessari a chiarire con certezza le cause della morte.