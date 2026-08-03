Frontale sulla Palermo-Agrigento: muore una donna di 78 anni a Misilmeri, gravissimo un bambino

Una donna di 78 anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri in un violentissimo scontro frontale tra due automobili lungo la Palermo-Agrigento, nel tratto compreso tra Villabate e Misilmeri. Nell’impatto sono rimaste ferite altre quattro persone, tra cui un bambino ricoverato in ospedale a Palermo.

Della vittima, fino a ieri sera, non era stata diffusa l’identità. La donna viaggiava a bordo di una delle due vetture coinvolte, un’Audi, insieme al marito 83enne, rimasto ferito in modo grave. Per lei, giunta a bordo dell’auto con il corpo rimasto sull’asfalto per ore in attesa del magistrato, non c’è stato nulla da fare.

A bordo dell’altra automobile viaggiavano invece una coppia e il loro bambino, portato in ospedale a Palermo per le lesioni riportate nell’urto. Restano ancora da accertare le cause esatte del sinistro: secondo una prima ricostruzione, i due coniugi si stavano dirigendo verso Palermo mentre l’altra vettura procedeva in senso opposto, verso Agrigento.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e due ambulanze, che hanno trasportato i feriti negli ospedali del capoluogo. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per permettere i rilievi e le operazioni di soccorso, con il traffico bloccato per ore in una giornata già segnata dagli spostamenti festivi.

Nelle stesse ore un secondo incidente ha complicato la viabilità palermitana. Sull’autostrada A19 Palermo-Catania, in direzione Palermo, al chilometro 3,200 e all’altezza di Bagheria, si sono scontrate tre automobili. Il bilancio è di tre feriti.

Anche in questo caso Anas e forze dell’ordine sono intervenute per gestire il traffico, causando rallentamenti e code a partire dallo svincolo di Altavilla Milicia.

Non è la prima volta che la statale tra Villabate e Misilmeri si tinge di sangue: negli ultimi mesi il tratto ha già registrato altri incidenti gravi, alimentando le richieste di maggiori controlli e interventi di sicurezza su un’arteria percorsa quotidianamente da migliaia di automobilisti.