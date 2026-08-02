Cronaca

Misilmeri, si scontrano due auto: morta una donna di 78 anni, feriti anche bambini

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Misilmeri, scontro frontale sulla Palermo-Agrigento: muore una donna di 78 anni

Un violento scontro frontale ha spezzato il pomeriggio lungo la Palermo-Agrigento, all’altezza di Misilmeri. Nell’impatto tra due vetture che viaggiavano in senso opposto ha perso la vita una donna di 78 anni, di cui non sono ancora state diffuse le generalità.

Lo scontro è avvenuto tra due auto che percorrevano la statale in direzioni contrarie. A bordo del veicolo che procedeva verso Palermo viaggiavano due coniugi anziani: la donna di 78 anni, deceduta, e un uomo di 83 anni. Sull’altra vettura, diretta verso Agrigento, si trovava invece un’intera famiglia — marito, moglie e un figlio piccolo — tutti rimasti feriti nell’impatto.

Anas ha comunicato la chiusura temporanea della strada statale 121 “Catanese” in entrambe le direzioni, con la circolazione dirottata sulla viabilità provinciale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile, incaricati di ricostruire la dinamica esatta del sinistro, insieme alle squadre Anas e agli agenti della Polizia Stradale impegnati per il ripristino della normale circolazione nel minor tempo possibile.

Poco distante, un altro sinistro ha coinvolto tre vetture sull’autostrada A19 Palermo-Catania, nei pressi di Bagheria, causando tre feriti. La zona registra code e rallentamenti a partire dallo svincolo di Altavilla.

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