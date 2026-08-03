Tragedia a Messina, 16enne perde la vita dopo una caduta dal balcone

Una ragazza di 16 anni, di origine straniera, è morta a Messina dopo essere precipitata dal balcone di un edificio nel rione Provinciale. Il drammatico episodio si è verificato nel pomeriggio di domenica 2 agosto: la giovane è stata soccorsa e trasportata in ospedale, ma i medici non sono riusciti a salvarle la vita.

Secondo quanto riportato da La Sicilia, l’allarme è scattato subito dopo la caduta, con l’arrivo sul posto di un’ambulanza del 118. Le condizioni della ragazza sono apparse gravissime fin dai primi istanti, a causa dei traumi subiti nell’impatto. Trasportata in codice rosso al Policlinico di Messina, è deceduta poco dopo il ricovero.

Sul caso indaga la polizia, intervenuta con le volanti e coordinata dalla Procura di Messina. Gli inquirenti stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto: al momento tutte le ipotesi restano aperte, dall’incidente a un gesto volontario.