Panico al Cinema King di Palermo: sala evacuata durante la proiezione, tecnici Nbcr al lavoro tutta la notte

Attimi di apprensione ieri sera al Cinema King di via Ausonia, a Palermo, dove il personale ha dovuto interrompere le proiezioni e far evacuare il pubblico da una delle sale. A scatenare l’emergenza sarebbe stata un’improvvisa alterazione dell’aria respirabile all’interno dell’ambiente, le cui cause sono ancora al centro degli accertamenti.

Secondo le prime informazioni raccolte, l’episodio si sarebbe verificato nella sala dove era in programmazione la pellicola Spiderman. Il pubblico presente ha cominciato improvvisamente ad avvertire difficoltà respiratorie e crisi di tosse, decidendo di lasciare rapidamente la sala per raggiungere l’esterno della struttura.

A dare l’allarme è stato, per una fortunata coincidenza, un vigile del fuoco che si trovava tra gli spettatori. Grazie alla sua segnalazione, la direzione del cinema ha immediatamente bloccato le proiezioni, disponendo l’uscita ordinata di tutti i presenti. Nonostante la tensione del momento, l’evacuazione si è svolta senza momenti di caos.

Nell’area del cinema sono giunti i carabinieri, una squadra dei vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. Al momento non si hanno conferme ufficiali sulla presenza di persone ferite o che abbiano subito conseguenze respiratorie legate all’accaduto.

Per l’intera notte i vigili del fuoco, supportati dagli specialisti del nucleo Nbcr (nucleare, biologico, chimico e radiologico), hanno condotto verifiche approfondite nella struttura per individuare l’origine dell’anomalia riscontrata nell’aria della sala. Gli approfondimenti tecnici proseguiranno nelle prossime ore per fare piena luce sull’episodio.