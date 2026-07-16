Entra in mare e si accascia, turista di 84 anni muore annegato davanti alla moglie

Un turista di 84 anni ha perso la vita in mare oggi pomeriggio, intorno alle 14, nelle acque della baia di Mazzarrò a Taormina. L’anziano è annegato durante un bagno, sotto gli occhi della moglie che si trovava sulla spiaggia e che non si è accorta in tempo di quanto stava accadendo in acqua.

A notare l’uomo in difficoltà sono stati altri bagnanti presenti in zona, che hanno dato l’allarme facendo scattare tempestivamente i soccorsi. Il corpo, già privo di sensi, è stato recuperato dal personale di salvataggio in servizio presso uno stabilimento balneare della baia.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, giunti dal vicino ospedale San Vincenzo di Taormina. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il turista non c’è stato nulla da fare. Sulle cause esatte del decesso sono ora in corso gli accertamenti di rito da parte delle autorità competenti.