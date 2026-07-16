Cronaca

Entra in mare e si accascia, turista di 84 anni muore annegato davanti alla moglie

di Redazione Web
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Un turista di 84 anni ha perso la vita in mare oggi pomeriggio, intorno alle 14, nelle acque della baia di Mazzarrò a Taormina. L’anziano è annegato durante un bagno, sotto gli occhi della moglie che si trovava sulla spiaggia e che non si è accorta in tempo di quanto stava accadendo in acqua.

A notare l’uomo in difficoltà sono stati altri bagnanti presenti in zona, che hanno dato l’allarme facendo scattare tempestivamente i soccorsi. Il corpo, già privo di sensi, è stato recuperato dal personale di salvataggio in servizio presso uno stabilimento balneare della baia.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, giunti dal vicino ospedale San Vincenzo di Taormina. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il turista non c’è stato nulla da fare. Sulle cause esatte del decesso sono ora in corso gli accertamenti di rito da parte delle autorità competenti.

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