Cronaca

Incidente sulla Palermo-Agrigento, un ferito: traffico in tilt tra Villabate e Misilmeri

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Un incidente stradale ha paralizzato la circolazione sullo scorrimento veloce Palermo-Agrigento, nel tratto compreso tra Villabate e Misilmeri. Il sinistro ha provocato il ferimento di una persona e la chiusura temporanea della carreggiata interessata.

Sul luogo dello scontro sono intervenuti i carabinieri, impegnati nei rilievi per accertare la dinamica dell’accaduto, insieme ai vigili del fuoco. Per prestare assistenza alla persona coinvolta sono state inviate due ambulanze.

Al momento non sono ancora chiare le cause che hanno determinato l’incidente. La situazione resta in evoluzione, con possibili ripercussioni sulla viabilità nella zona per tutto il tempo necessario alle operazioni di soccorso e ripristino della strada.

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