Sicilia, caldo record: a Santa Croce di Camerina il termometro sfiora i 46 gradi

La temperatura più alta registrata oggi in Sicilia dalla rete del servizio informativo agrometeorologico è quella rilevata dalla centralina di Santa Croce di Camerina (Ragusa), che segna 46,2 gradi.

A Gela (Caltanissetta) il termometro si è fermato a 45,9 gradi, mentre a Mazara del Vallo (Trapani) e ad Aragona (Agrigento) la temperatura ha raggiunto i 44,5 gradi. A Catania il termometro ha toccato i 38,9 gradi, a Palermo i 42,4, a Siracusa i 41,4, a Trapani i 43,9 e a Messina i 38,9 gradi; a Enna, invece, la centralina Sias ha registrato 45,3 gradi.

Nelle prossime ore, e in particolare nella giornata di domani, le temperature dovrebbero calare gradualmente di qualche grado. Venerdì sarà una giornata estiva ma senza caldo eccessivo.