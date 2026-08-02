Incidente mortale sulla Palermo-Agrigento tra Villabate e Misilmeri

Incidente mortale sullo scorrimento veloce della Palermo – Agrigento. Il bilancio è di un morto e diversi feriti. Chiuso il tratto tra Villabate e Misilmeri. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e due ambulanze.

La nota dell’Anas

A causa di un incidente in cui ha perso la vita una persona, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 121 “Catanese” all’altezza del km 249,700 a Misilmeri, in provincia di Palermo.

Il traffico è temporaneamente deviato sulla strada provinciale.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.