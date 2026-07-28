Cronaca

Palermo, dopo 40 anni finito lo svincolo Brancaccio: apre tra poche settimane

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Si chiude dopo oltre quarant’anni d’attesa la vicenda dello svincolo Brancaccio, la cosiddetta Porta Sud di Palermo: i lavori sono stati completati e l’apertura al traffico è prevista già nelle prossime settimane.

Il cantiere, avviato nel 2022 all’inizio del mandato dell’attuale Amministrazione comunale, ha ripreso e portato a termine un progetto rimasto fermo per decenni, finanziato con 5 milioni di euro provenienti dai fondi del PNRR. Un primo traguardo era già stato raggiunto nell’ottobre 2025, con l’apertura al traffico del ramo dello svincolo sul lato Forum. Ora, con il completamento dei lavori anche sul versante monte, l’infrastruttura risulta finalmente conclusa nella sua interezza, a quattro anni dall’avvio del cantiere.

Una volta operativo, lo svincolo Brancaccio garantirà un collegamento più diretto e funzionale tra la rete viaria cittadina e l’autostrada A19 Palermo-Catania, con benefici concreti per l’accessibilità ai quartieri di Brancaccio e Roccella, al centro commerciale Forum e alle zone produttive e commerciali della parte meridionale della città.

Un traguardo che l’Amministrazione comunale rivendica come risultato del proprio impegno per rinnovare la viabilità e il volto complessivo di Palermo.

Consigliati per te

  1. Travolta da tir in via Pitrè, muore Maria D’Amico a 42 anni dopo 3 settimane di agonia
  2. Incidente sulla A19 verso Palermo, traffico in tilt dopo lo svincolo Forum
  3. Tragedia in Sicilia, neonata muore poche ore dopo la nascita
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Tentato omicidio sulla statale: imprenditore agricolo ferito a colpi di pistola
Cronaca
Palermo, 17enne ferito da colpi d’arma da fuoco a Belmonte Chiavelli
Cronaca
Tragedia sulla SS113, giovane muore a 25 anni in sella al suo scooter
Cronaca
Palermo, neonato salvato da una rarissima combinazione di malformazioni: intervento record al Giaccone
Cronaca
Privatizzazione Sac, Marano: “Alla Società ho chiesto garanzie su personale e continuità territoriale”
Comunicati stampa