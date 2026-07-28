Palermo, dopo 40 anni finito lo svincolo Brancaccio: apre tra poche settimane

Si chiude dopo oltre quarant’anni d’attesa la vicenda dello svincolo Brancaccio, la cosiddetta Porta Sud di Palermo: i lavori sono stati completati e l’apertura al traffico è prevista già nelle prossime settimane.

Il cantiere, avviato nel 2022 all’inizio del mandato dell’attuale Amministrazione comunale, ha ripreso e portato a termine un progetto rimasto fermo per decenni, finanziato con 5 milioni di euro provenienti dai fondi del PNRR. Un primo traguardo era già stato raggiunto nell’ottobre 2025, con l’apertura al traffico del ramo dello svincolo sul lato Forum. Ora, con il completamento dei lavori anche sul versante monte, l’infrastruttura risulta finalmente conclusa nella sua interezza, a quattro anni dall’avvio del cantiere.

Una volta operativo, lo svincolo Brancaccio garantirà un collegamento più diretto e funzionale tra la rete viaria cittadina e l’autostrada A19 Palermo-Catania, con benefici concreti per l’accessibilità ai quartieri di Brancaccio e Roccella, al centro commerciale Forum e alle zone produttive e commerciali della parte meridionale della città.

Un traguardo che l’Amministrazione comunale rivendica come risultato del proprio impegno per rinnovare la viabilità e il volto complessivo di Palermo.