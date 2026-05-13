CronacaTrapani

Operaio agricolo gravemente ferito dopo incidente col trattore, denunciato il titolare

di Redazione Web
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Un operaio agricolo è rimasto gravemente ferito gravemente mentre lavorava a bordo di un trattore agricolo che privo di revisione e manutenzione a causa di un malfunzionamento al freno di stazionamento.

Un operaio agricolo è rimasto gravemente ferito gravemente mentre lavorava a bordo di un trattore agricolo che privo di revisione e manutenzione a causa di un malfunzionamento al freno di stazionamento.

L’incidente sul lavoro è avvenuto a Partanna, dove a conclusione di un’attività d’indagine delegata dalla Procura della Repubblica di Sciacca relativa all’infortunio sul lavoro verificatosi in un’azienda agricola  è stato denunciato per lesioni colpose il titolare della ditta.

Le denunce scaturiscono da attività d’indagine e controlli operati a Trapani e Partanna dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro di Trapani, unitamente ai colleghi dei reparti territoriali del Comando Provinciale di Trapani.

A Trapani, inoltre, nel corso di un’attività ispettiva eseguita in un cantiere edile, i militari del NIL accertavano la presenza di un lavoratore in nero su tre presenti, non chè numerose e gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, a seguito delle quali deferivano all’Autorità Giudiziaria il legale rappresentante della società, adottando un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale della stessa ed elevando sanzioni e ammende per un totale di oltre 15.700 euro.

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