Cronaca

Tragedia sulla SS113, giovane muore a 25 anni in sella al suo scooter

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Un ragazzo di 25 anni ha perso la vita nella notte tra domenica e lunedì lungo la Strada Statale 113, nel tratto che collega Partinico ad Alcamo, teatro dell’ennesimo drammatico incidente stradale.

A perdere la vita è stato Alex Dara, che percorreva la statale a bordo di uno scooter 150 in direzione Alcamo. Per cause ancora al vaglio degli inquirenti, il giovane avrebbe perso il controllo del veicolo, schiantandosi violentemente sull’asfalto. Il sinistro è avvenuto intorno alle 2 di notte, a ridosso della seconda galleria della SS113.

Sul luogo dello schianto si sono precipitati i soccorritori insieme agli agenti della Polizia Municipale, incaricati di ricostruire nel dettaglio la dinamica della tragedia. Dai primi accertamenti non emergerebbe il coinvolgimento di altri mezzi, né sarebbero al momento emersi testimoni oculari dell’accaduto. Le indagini restano aperte per fare piena luce sulle cause che hanno provocato la morte del ragazzo.

Un’altra giovane vita spezzata sull’asfalto siciliano, che riporta drammaticamente al centro dell’attenzione pubblica il tema della sicurezza sulle strade regionali. Il cordoglio e la vicinanza della redazione vanno alla famiglia e agli amici di Alex Dara in queste ore di dolore.

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