Uomo trovato morto a Monreale

Un uomo anziano è stato trovato senza vita nel proprio terreno a Monreale, in via Strada Ferrata, nel pomeriggio di oggi. Le sue generalità non sono ancora state rese note. A dare l’allarme, poco dopo le 17, è stata una vicina di casa, che ha rinvenuto l’uomo — di età presumibilmente superiore agli 80 anni — riverso a terra.

Sul luogo sono intervenuti i carabinieri di Monreale, che hanno avviato le procedure previste in questi casi. Presente anche il medico legale, ancora al lavoro per gli ultimi accertamenti.

Secondo quanto si apprende, gli esami dovrebbero confermare che il decesso sia avvenuto per cause naturali. Non appena saranno diffuse le generalità della vittima, l’articolo sarà aggiornato.