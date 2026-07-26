Cronaca

Uomo trovato morto a Monreale

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Un uomo anziano è stato trovato senza vita nel proprio terreno a Monreale, in via Strada Ferrata, nel pomeriggio di oggi. Le sue generalità non sono ancora state rese note. A dare l’allarme, poco dopo le 17, è stata una vicina di casa, che ha rinvenuto l’uomo — di età presumibilmente superiore agli 80 anni — riverso a terra.

Sul luogo sono intervenuti i carabinieri di Monreale, che hanno avviato le procedure previste in questi casi. Presente anche il medico legale, ancora al lavoro per gli ultimi accertamenti.

Secondo quanto si apprende, gli esami dovrebbero confermare che il decesso sia avvenuto per cause naturali. Non appena saranno diffuse le generalità della vittima, l’articolo sarà aggiornato.

Consigliati per te

  1. Monreale, uomo trovato morto da giorni in casa
  2. Uomo trovato morto in via Basile a Palermo: sangue sul marciapiede, indagini in corso
  3. Uomo trovato morto in auto: cosa è successo
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Bimbo salvato mare mosso
Bimbo annega tra le onde a Capo d’Orlando, lo salva un militare in vacanza
Cronaca
Benzina alle stelle, il governo pensa a una mossa last minute prima di Ferragosto
Politica
Palermo, incidente tra auto e scooter: 53enne in gravi condizioni
Cronaca
Palermitano in fiamme: Termini Imerese, Torretta e Cerda nella morsa del fuoco
Cronaca In primo piano
Vasto incendio sulle montagne del Palermitano, in corso le evacuazioni
Cronaca