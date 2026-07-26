Cronaca

Palermo, incidente tra auto e scooter: 53enne in gravi condizioni

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Un grave incidente stradale si è verificato oggi a Palermo, poco dopo le 13.30, all’incrocio tra via Sciuti e viale Lazio, dove un’auto e uno scooter sono venuti a contatto. Il motociclista, un uomo di 53 anni identificato con le iniziali F.C., è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Sofia.

A bordo della vettura coinvolta, una Fiat Grande Punto, viaggiava una donna che è rimasta illesa nell’impatto.

I sanitari del 118, intervenuti tempestivamente, hanno prestato le prime cure al motociclista prima del trasferimento in ospedale, dove è ricoverato in condizioni serie. Sul luogo dello scontro è arrivata anche l’Infortunistica Stradale della Polizia Municipale di Palermo, che ha effettuato i rilievi necessari per stabilire le responsabilità del sinistro.

Non sono ancora note ulteriori informazioni sulla dinamica esatta dell’incidente. L’articolo sarà aggiornato con eventuali sviluppi sulle condizioni del motociclista.

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