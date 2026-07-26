Palermo, incidente tra auto e scooter: 53enne in gravi condizioni

Un grave incidente stradale si è verificato oggi a Palermo, poco dopo le 13.30, all’incrocio tra via Sciuti e viale Lazio, dove un’auto e uno scooter sono venuti a contatto. Il motociclista, un uomo di 53 anni identificato con le iniziali F.C., è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Sofia.
A bordo della vettura coinvolta, una Fiat Grande Punto, viaggiava una donna che è rimasta illesa nell’impatto.
I sanitari del 118, intervenuti tempestivamente, hanno prestato le prime cure al motociclista prima del trasferimento in ospedale, dove è ricoverato in condizioni serie. Sul luogo dello scontro è arrivata anche l’Infortunistica Stradale della Polizia Municipale di Palermo, che ha effettuato i rilievi necessari per stabilire le responsabilità del sinistro.
Non sono ancora note ulteriori informazioni sulla dinamica esatta dell’incidente. L’articolo sarà aggiornato con eventuali sviluppi sulle condizioni del motociclista.
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google